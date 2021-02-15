"Бандерлоги довбані": в Харкові проректор оскандалився висловлюванням про декомунізацію

Проректор емоційно відреагував на бажання активістів позбавити одну з місцевих шкіл імені "Маршала Жукова".

У Харкові проректор Харківського державного університету харчування та торгівлі, висловив свою думку про публікацію в групі "Харків за краще життя". У публікації наголошувалося на необхідності деккомунізаціі школи №127 в місті, яка носить ім'я "маршала Г. К. Жукова". Про це повідомляє ТСН.

На пост про необхідність перейменування школи відреагував проректор Віталій Бахтояров. "Щоб ви здохли бандерлоги довбані! Маршала Перемоги гноблять, сволоти! Самі чого досягли? Чим займаєтеся в житті?", — йдеться в коментарі.

Через деякий час коментар зник, але його встигли зберегти користувачі соцмережі. Після звернення видання в університет там заявили, що чули про інцидент. Але те, що його написав сам Віталій Бахтояров заперечують.

"У своїй пояснювальній записці, яку написав мені проректор з адміністративно-господарської частини Віталій Бахтояров, він вказав, що ніяких висловлювань не викладав зі своєї сторінки. Його сторінку зламали і від його імені розмістили ці наклепні заяви. Ми заявили про це в СБУ, СБУ вже з ним розмовляла, він написав пояснювальні записки", — говорить ректор університету Олександр Черевко.

За його словами, в університеті працюють над офіційною заявою щодо ситуації, яка склалася. Також Віталій Бахтояров, зі слів ректора, нібито ніколи не висловлювався проти України або в підтримку Росії.

Георгій Жуков — радянський полководець і державний діяч. Маршал Радянського союзу. Відомий своїми військовими операціями під час Другої світової війни. Підлягає під дію закону про декомунізацію.

Нагадаємо, раніше викладач НПУ імені Драгоманова назвала Україну "американської колонією", а новий мовний закон "опухлим лімфовузлом". Її звільнили за це, а Фокус розбирався, як скандал навколо Євгенії Більченко працює на розкол суспільства.