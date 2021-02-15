Украина первой в мире определит индекс прозрачности инфраструктуры
Данные будут анализировать в течение февраля-марта, после чего их официально огласят.
Международная компания CoST проведет анализ инфраструктуры Украины по 30 проектам и 60 инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба CoST Ukraine.
Цель нового индекса — демонстрация уровня прозрачности в сфере публичной инфраструктуры и доступа к информации на общенациональном и международном уровнях.
Специалисты компании выбирали объекты из 115 локальных, автономных или же национальных организаций. Их оценивали по объемам бюджетов и наличия инфраструктурных проектов, которые реализовывались последние два года.
Оценивать информацию будут двумя путями:
- Путем анализа открытых источников — Prozorro, сайт "Прозора інфраструктура", сайты закупочных организаций;
- Путем интервью у представителей закупочных организаций, которые позволят оценить их возможности и институциональные процессы обеспечения прозрачности.
Инфраструктурные объекты будут оценивать по таким критериям:
- Способность управления и качественной публикации информации об инфраструктурных проектах
- Осуществление постоянного взаимодействия с общественностью
- Качество и полнота опубликованной информации об объектах на всех этапах проекта. От планирования до техосмотра.
Отмечается, что в планах компании проводить подобный анализ и в других странах. Следующими станет Тайланд, Коста-Рика и Афганистан. Позднее индекс внедрят еще в 20 других странах.
CoST Ukraine — международная инициатива по прозрачности в инфраструктуре. Штаб-квартира находится в Лондоне. В Украине инициатива начала работать в ноябре 2013 года, когда к ней присоеденился Укравтодор.
Напомним, в Укравтодоре заявили, что за год в Украине отремонтировали более 4000 км дорог.
По данным Мининфраструктуры в Украине отдадут в концессию 6 ж/д вокзалов.