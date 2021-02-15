Украина первой в мире определит индекс прозрачности инфраструктуры

Данные будут анализировать в течение февраля-марта, после чего их официально огласят.

Международная компания CoST проведет анализ инфраструктуры Украины по 30 проектам и 60 инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба CoST Ukraine.

Цель нового индекса — демонстрация уровня прозрачности в сфере публичной инфраструктуры и доступа к информации на общенациональном и международном уровнях.

Специалисты компании выбирали объекты из 115 локальных, автономных или же национальных организаций. Их оценивали по объемам бюджетов и наличия инфраструктурных проектов, которые реализовывались последние два года.

Оценивать информацию будут двумя путями:

Путем анализа открытых источников — Prozorro, сайт "Прозора інфраструктура", сайты закупочных организаций;

Путем интервью у представителей закупочных организаций, которые позволят оценить их возможности и институциональные процессы обеспечения прозрачности.

Инфраструктурные объекты будут оценивать по таким критериям:

Способность управления и качественной публикации информации об инфраструктурных проектах

Осуществление постоянного взаимодействия с общественностью

Качество и полнота опубликованной информации об объектах на всех этапах проекта. От планирования до техосмотра.

Отмечается, что в планах компании проводить подобный анализ и в других странах. Следующими станет Тайланд, Коста-Рика и Афганистан. Позднее индекс внедрят еще в 20 других странах.

CoST Ukraine — международная инициатива по прозрачности в инфраструктуре. Штаб-квартира находится в Лондоне. В Украине инициатива начала работать в ноябре 2013 года, когда к ней присоеденился Укравтодор.

Напомним, в Укравтодоре заявили, что за год в Украине отремонтировали более 4000 км дорог.

По данным Мининфраструктуры в Украине отдадут в концессию 6 ж/д вокзалов.