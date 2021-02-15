Україна першою у світі визначить індекс прозорості інфраструктури

Дані аналізуватимуть протягом лютого-березня, після чого їх офіційно оголосять.

Міжнародна компанія CoST проведе аналіз інфраструктури України по 30 проектам та 60 інфраструктурних проектам. Про це повідомляє прес-служба CoST Ukraine.

Мета нового індексу — демонстрація рівня прозорості у сфері публічної інфраструктури та доступу до інформації на загальнонаціональному та міжнародному рівнях.

Фахівці компанії вибирали об'єкти з 115 локальних, автономних або ж національних організацій. Їх оцінювали за обсягами бюджетів і наявності інфраструктурних проектів, які реалізовувалися останні два роки.

Оцінюватимуть інформацію двома шляхами:

Шляхом аналізу відкритих джерел — Prozorro, сайт "Прозора інфраструктура", сайти закупівельних організацій;

Шляхом інтерв'ю у представників закупівельних організацій, які дозволять оцінити їх можливості та інституційні процеси забезпечення прозорості.

Інфраструктурні об'єкти оцінюватимуть за такими критеріями:

Здатність управління і якісної публікації інформації про інфраструктурні проекти;

Здійснення постійної взаємодії з громадськістю;

Якість і повнота опублікованої інформації про об'єкти на всіх етапах проекту. Від планування до техогляду.

Зазначається, що в планах компанії проводити подібний аналіз і в інших країнах. Наступними стануть Таїланд, Коста-Ріка і Афганістан. Пізніше індекс впровадять ще у 20 інших країнах.

CoST Ukraine — міжнародна ініціатива з прозорості у інфраструктурі. Штаб-квартира знаходиться у Лондоні. В Україні ініціатива почала працювати в листопаді 2013 року, коли до неї приєднався Укравтодор.

Нагадаємо, в Укравтодорі заявили, що за рік в Україні відремонтували більше 4000 км доріг.

За даними Мінінфраструктури в Україні віддадуть в концесію 6 ж/д вокзалів.