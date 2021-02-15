Україна першою у світі визначить індекс прозорості інфраструктури
Дані аналізуватимуть протягом лютого-березня, після чого їх офіційно оголосять.
Міжнародна компанія CoST проведе аналіз інфраструктури України по 30 проектам та 60 інфраструктурних проектам. Про це повідомляє прес-служба CoST Ukraine.
Мета нового індексу — демонстрація рівня прозорості у сфері публічної інфраструктури та доступу до інформації на загальнонаціональному та міжнародному рівнях.
Фахівці компанії вибирали об'єкти з 115 локальних, автономних або ж національних організацій. Їх оцінювали за обсягами бюджетів і наявності інфраструктурних проектів, які реалізовувалися останні два роки.
Оцінюватимуть інформацію двома шляхами:
- Шляхом аналізу відкритих джерел — Prozorro, сайт "Прозора інфраструктура", сайти закупівельних організацій;
- Шляхом інтерв'ю у представників закупівельних організацій, які дозволять оцінити їх можливості та інституційні процеси забезпечення прозорості.
Інфраструктурні об'єкти оцінюватимуть за такими критеріями:
- Здатність управління і якісної публікації інформації про інфраструктурні проекти;
- Здійснення постійної взаємодії з громадськістю;
- Якість і повнота опублікованої інформації про об'єкти на всіх етапах проекту. Від планування до техогляду.
Зазначається, що в планах компанії проводити подібний аналіз і в інших країнах. Наступними стануть Таїланд, Коста-Ріка і Афганістан. Пізніше індекс впровадять ще у 20 інших країнах.
CoST Ukraine — міжнародна ініціатива з прозорості у інфраструктурі. Штаб-квартира знаходиться у Лондоні. В Україні ініціатива почала працювати в листопаді 2013 року, коли до неї приєднався Укравтодор.
Нагадаємо, в Укравтодорі заявили, що за рік в Україні відремонтували більше 4000 км доріг.
За даними Мінінфраструктури в Україні віддадуть в концесію 6 ж/д вокзалів.