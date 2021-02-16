За прошедшие сутки с улиц Киева вывезено 16 тыс. тонн снега (фото)

Столичные дорожники продолжают очищать город в круглосуточном режиме.

Столичные дорожники продолжают в круглосуточном режиме очищать город от снега. Прежде всего, его вывозят с улиц, площадей и остановок общественного транспорта. За прошедшие сутки с улиц Киева вывезено более 16 тысяч тонн снега.

Об этом информирует КК "Киевавтодор".

Ночью улицы и тротуары обрабатывали противогололедными средствами и очищали от снега 304 единицы транспорта, а также 40 бригад ручной уборки.

Сейчас на улицах столицы работают 437 единиц спецтехники и 71 бригада ручной уборки.

Дорожники настойчиво просят водителей убрать припаркованные автомобили с крайних полос движения, так как из-за них спецтехника не может работать на полную мощность.

Отметим, из-за сильных снегопадов в Киеве появились люди, которые могут за финансовое вознаграждение "спасти автомобиль из снежного плена". Свои предложения предприимчивые граждане размещают в социальных сетях.

Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля. В столице на два дня закрыли школы и детсады. Киевские чиновники считают, что такое решение максимально разгрузит транспортные пути и позволит дорожникам беспрепятственно убирать снег.