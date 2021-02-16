За минулу добу з вулиць Києва вивезли 16 тис. тонн снігу (фото)

Столичні дорожники продовжують очищати місто в цілодобовому режимі.

Столичні дорожники продовжують в цілодобовому режимі очищати місто від снігу. Перш за все, його вивозять з вулиць, площ і зупинок громадського транспорту. За минулу добу з вулиць Києва вивезено понад 16 тисяч тонн снігу.

Про це інформує КК "Київавтодор".

Вночі вулиці та тротуари обробляли протиожеледними засобами й очищали від снігу 304 одиниці транспорту, а також 40 бригад ручного прибирання.

Зараз на вулицях столиці працюють 437 одиниць спецтехніки і 71 бригада ручного прибирання.

Дорожники наполегливо просять водіїв прибрати припарковані автомобілі з крайніх смуг руху, оскільки через них спецтехніка не може працювати на повну потужність.

Зазначимо, через сильні снігопади в Києві з'явилися люди, які можуть за фінансову винагороду "врятувати автомобіль зі снігового полону". Свої пропозиції підприємливі громадяни розміщують в соціальних мережах.

Київ накрили снігопади в ніч на 9 лютого. У столиці на два дні закрили школи і дитсадки. Київські чиновники вважають, що таке рішення максимально розвантажить транспортні шляхи і дозволить дорожникам безперешкодно прибирати сніг.