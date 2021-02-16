Пара из Харькова, сковавшая себя цепью, столкнулась с первыми проблемами (видео)

На руках у Виктории – шрамы от ожогов, полученных при сварке, а у Александра руки начали отекать.

Александр и Виктория из Харькова, которые на День влюбленных сковали себя в Киеве цепями на три месяца, уже столкнулись с первыми трудностями, передает telegram-канал "Харьков 1654".

В сети появилось видео, где пара демонстрирует первые травмы от постоянного ношения цепи. Так, парень и девушка жалуются на боль в руках, опухание от длительного ношения цепи, а также на шрамы от ожогов, полученных во время сварки Викторией.

"Шутки закончились", – говорит Александр. По его словам, если раньше между цепью и кистью можно было просунуть палец, то теперь это невозможно.

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Как проходят будни этой пары, можно следить на их странице в Instagram. "Цепная реакция", – назвали свой аккаунт с двумя админами влюбленные из Харькова.

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Как известно, молодые люди решили проверить свои чувства весьма необычными способом. Они специально приехали в Киев, где перед скульптурой "Единение", которая находится на Днепровской набережной, на камеру сковали себя цепью. Она целостная, поэтому снять ее без помощи специалиста не получится. Для пущей уверенности скрепленную сваркой цепь еще и запломбировали.

"Акт единения" фиксировали представители "Книги рекордов Украины".

По словам Виталия Зорина, член национального реестра рекордов, влюбленные готовилась к той жизни, которая их ждет в ближайшие месяцы.

"Пара адекватная, подготовили специальную зимнюю одежду, потренировали бытовые процессы. Рассчитывают на 3 месяца близких отношений и на мировой рекорд!", – написал он на своей странице в Facebook. Затем он объявил тотализатор на дату финиша процесса.

Фото: Facebook/Виталий Зорин

"Для удобства предлагаю ставить по 200 грн. и указывать дату. Ставки делаем до 18-00, 22 февраля", – говорится в публикации.

Напомним, в День всех влюбленных в 2021 году 102 пары поженились в рамках проекта "брак за сутки". Из них 10 — с иностранцами. За 14 февраля больше всего молодоженов регистрировали браки в Винницкой (53 пары) и Хмельницкой (41 пара) областях.