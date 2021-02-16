Пара з Харкова, яка скувала себе ланцюгом, стикнулася з першими проблемами (відео)

На руках у Вікторії — шрами від опіків, отриманих під час зварювання, а в Олександра руки почали набрякати.

Олександр і Вікторія з Харкова, які на День закоханих скували себе в Києві ланцюгами на три місяці, уже стикнулися з першими труднощами, передає telegram-канал "Харків 1654".

У мережі з'явилося відео, де пара демонструє перші травми від постійного носіння ланцюга. Так, хлопець і дівчина скаржаться на біль у руках, набрякання від тривалого носіння ланцюга, а також на шрами від опіків, отриманих під час зварювання Вікторією.

"Жарти закінчилися", — говорить Олександр. За його словами, якщо раніше між ланцюгом і кистю можна було просунути палець, то тепер це неможливо.

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Як проходять будні цієї пари, можна стежити на їх сторінці в Instagram. "Ланцюгова реакція", — назвали свій аккаунт із двома адмінами закохані з Харкова.

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Як відомо, молоді люди вирішили перевірити свої почуття вельми незвичайними способом. Вони спеціально приїхали до Києва, де перед скульптурою "Єднання", яка знаходиться на Дніпровській набережній, на камеру скували себе ланцюгом. Він цілісний, тому зняти його без допомоги фахівця не вийде. Для більшої впевненості скріплений зварюванням ланцюг ще й запломбували.

"Акт єднання" фіксували представники "Книги рекордів України".

За словами Віталія Зоріна, член національного реєстру рекордів, закохані готувалася до того життя, яка їх чекає в найближчі місяці.

"Пара адекватна, підготували спеціальний зимовий одяг, потренували побутові процеси. Розраховують на 3 місяці близьких стосунків і на світовий рекорд!", — написав він на своїй сторінці у Facebook. Потім він оголосив тоталізатор на дату фінішу процесу.

Фото: Facebook/Виталий Зорин

"Для зручності пропоную ставити по 200 грн. І вказувати дату. Ставки робимо до 18:00, 22 лютого", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, у День всіх закоханих у 2021 році 102 пари одружилися в рамках проекту "шлюб за добу". З них 10 — з іноземцями. За 14 лютого найбільше молодят реєстрували шлюби у Вінницькій (53 пари) і Хмельницькій (41 пара) областях.