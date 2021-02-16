Фотокамера выписала первые штрафы за проезд по полосе общественного транспорта

Патрульная полиция обещает расширять функционал камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

С 15 февраля камеры автоматической фиксации нарушений ПДД начали фиксировать нарушения в виде проезда по полосе общественного транспорта немаршрутных транспортных средств.

Первая такая камера начала работу в Киеве. Она расположена на бульваре Дружбы народов, 36. За сутки с ее помощью выявили 385 нарушителей, на них составлены протоколы. Об этом сообщили в патрульной полиции.

В тестовом режиме эта камера начала работать в начале декабря прошлого года: она фиксировала нарушения, но штрафы не выписывались.

Сообщалось, что "Укринфрапроект" в прошлом году передал Министерству внутренних дел 220 новых камер автофиксации нарушений ПДД. Они могут фиксировать не только превышение разрешенной скорости, но и проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной линии разметки и полосы движения общественного транспорта (список нарушений будет расширяться).

Напомним, система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах с 19 ноября может регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.

В начале января Киберполиция накрыла сеть сайтов, продавших на миллион гривен пленки для прикрытия номеров.