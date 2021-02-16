Фотокамера виписала перші штрафи за проїзд смугою громадського транспорту

Патрульна поліція обіцяє розширювати функціонал камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

З 15 лютого камери автоматичної фіксації порушень ПДР почали фіксувати порушення у вигляді проїзду смугою громадського транспорту не маршрутних транспортних засобів.

Перша така камера розпочала роботу в Києві. Вона розташована на бульварі Дружби народів, 36. За добу з її допомогою виявили 385 порушників, на них складено протоколи. Про це повідомили в патрульній поліції.

У тестовому режимі ця камера почала працювати на початку грудня минулого року: вона фіксувала порушення, але штрафи не виписувалися.

Повідомлялося, що "Укрінфрапроект" у минулому році передав Міністерству внутрішніх справ 220 нових камер автофіксації порушень ПДР. Вони можуть фіксувати не тільки перевищення дозволеної швидкості, але і проїзд на червоне світло, перетин подвійної суцільної лінії розмітки і смуги руху громадського транспорту (список порушень буде розширюватися).

Нагадаємо: система автофіксації порушень ПДР на українських дорогах з 19 листопада може реєструвати порушення, вчинені власниками авто на іноземній реєстрації.

На початку січня кіберполіція накрила мережу сайтів, які продали на мільйон гривень плівки для прикриття номерів.