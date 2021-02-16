В Кременчуге полицейские успели поймать за ногу мужчину, который хотел спрыгнуть с 7 этажа (видео)

Копы прибыли на вызов о домашнем насилии и увидели пьяного мужчину, который вел себя агрессивно.

В Кременчуге полицейские словили за ногу мужчину, который пытался выпрыгнуть с балкона седьмого этажа. Об этом сообщает МВД.

В ведомстве рассказали, что инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии.

Женщина сообщила, что сожитель ругается и оскорбляет ее, просила полицейских приехать быстрее. Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть.

"Патрульные отреагировали мгновенно: Максим, почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал их обоих. Правоохранители передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение", — сообщили в МВД.

Напомним, в Киеве в Соломенском районе во дворе дома на Чоколовском бульваре мужчина подорвал себя гранатой. Мужчина скончался на месте. По словам друга погибшего, мужчина мог покончить с собой из-за женщины.

В сентябре во Львовской области в одном из сел Старосамборского района 36-летняя женщина убила двух дочерей 5 и 9 лет, а затем совершила самоубийство.