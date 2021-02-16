У Кременчуці поліцейські встигли зловити за ногу чоловіка, який хотів зістрибнути із 7 поверху (відео)

Копи прибули на виклик про домашнє насильство та побачили п'яного чоловіка, який поводився агресивно.

У Кременчуці поліцейські зловили за ногу чоловіка, який намагався вистрибнути з балкона сьомого поверху. Про це повідомляє МВС.

У відомстві розповіли, що інспектори Максим Сучков і Дмитро Плічко прибули на виклик про домашнє насильство.

Жінка повідомила, що співмешканець лається та ображає її, просила поліцейських приїхати швидше. Прибувши на місце, інспектори виявили чоловіка з ознаками алкогольного спʼяніння. Він поводився агресивно та вибіг на балкон і спробував вистрибнути.

"Патрульні відреагували миттєво: Максим, майже на льоту схопив чоловіка за ноги і перетягнув у безпечне місце. Напарник у цей час страхував їх обох. Правоохоронці передали чоловіка лікарям. Його госпіталізували в спеціалізований медзаклад", — повідомили в МВС.

Нагадаємо, у Києві в Соломʼянському районі у дворі будинку на Чоколівському бульварі чоловік підірвав себе гранатою. Чоловік помер на місці. За словами одного загиблого, чоловік міг накласти на себе руки через жінку.

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