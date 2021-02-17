На аукцион выставили первую украинскую тюрьму (фото)

Стартовая цена выставленного на аукцион участка – чуть более 220 миллионов гривен. Он расположен в Киевской области, его площадь – 8 гектаров.

На продажу выставили Ирпенский исправительный центр №132, который находится в поселке Коцюбинское Киевской области. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome", — написал глава ведомства.

Фото: Фонд госимущества

Он отметил, что 70% вырученных от продажи средств пойдут на улучшение ныне рабочих тюрем, остальные пойдут в государственный бюджет. Малюська анонсировал, что в скором времени на продажу будут выставлены и другие тюрьмы.

На портале Фонда государственного имущества Украины говорится, что площадь участка, выставленного на аукцион, достигает 8 гектаров, а площадь зданий на ней – 24 тысячи квадратных метров. Стартовая цена – 220 211 588 гривен.

Фото: Фонд госимущества

О том, что колонию выставят на продажу, стало известно на прошлой неделе. Тюрьма перестала работать в 2019 году.

По заявлению заместителя Фонда госимущества Тараса Елейко, объект имеет отличный инвестиционный потенциал. Всего в Украине планируют продать 35 таких исправительных колоний, которые уже не функционируют. Государству невыгодно их содержать, поэтому их решено выставлять на аукцион. Вырученные деньги в Минюсте планируют направить на улучшение норм содержания в существующих исправительных центров, а также строительства новых.

Напомним, по планам Фонда госимущества "Центрэнерго" выставят на аукцион в конце 2021 года.