На аукціон виставили першу українську в'язницю (фото)

Стартова ціна виставленої на аукціон ділянки — трохи більше 220 мільйонів гривень. Вона розташована в Київській області, його площа — 8 гектарів.

На продаж виставили Ірпінський виправний центр №132, який знаходиться в селищі Коцюбинське Київської області. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

"Перший пішов!" Великий розпродаж в'язниць "дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хто має зайві 220 мільйонів і хоче придбати невелику в'язницю в декількох кілометрах від Києва — welcome", — написав глава відомства.

Фото: Фонд держмайна

Він зазначив, що 70% виручених від продажу коштів підуть на поліпшення нині робочих в'язниць, решта піде до державного бюджету. Малюська анонсував, що незабаром на продаж будуть виставлені й інші в'язниці.

На порталі Фонду державного майна України говориться, що площа ділянки, виставлена на аукціон, досягає 8 гектарів, а площа будівель на ній — 24 тисячі квадратних метрів. Стартова ціна — 220 211 588 гривень.

Фото: Фонд держмайна

Про те, що колонію виставлять на продаж, стало відомо минулого тижня. Тюрма перестала працювати в 2019 році.

За заявою заступника Фонду держмайна Тараса Єлейко, об'єкт має відмінний інвестиційний потенціал. Всього в Україні планують продати 35 таких виправних колоній, які вже не функціонують. Державі невигідно їх утримувати, тому вирішено виставляти їх на аукціон. Виручені гроші в Мін'юсті планують спрямувати на поліпшення норм вмісту в наявних виправних центрах, а також будівництво нових.

Нагадаємо, за планами Фонду держмайна "Центренерго" виставлять на аукціон наприкінці 2021 року.