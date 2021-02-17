Основателю dtp.kiev.ua Владу Антонову подожгли автомобиль

Поджигателей было двое, один из них задержан.

В Киеве неизвестные подожгли автомобиль журналиста и основателя портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова (на фото).

Происшествие произошло ночью в Шевченковском районе столицы.

Злоумышленников было двое, один из них "в настоящее время в тяжелом состоянии" говорится в сообщении портала. Поиском второго занимаются органы МВД.

Владельцев камер наблюдения, установленных в районе улиц Павловской, Артема и Бульварно-Кудрявской, просят просмотреть видео, сделанные в период с 02:40 до 02:50 17 февраля. Если на них будет что-то подозрительное, то можно сообщить об этом порталу.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил надежду, что полиция оперативно найдет и привлечет к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль программы "Схемы". Он заверил, что как президент Украины будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения к действующему президенту.

17 августа 2020 года в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы журналистов-расследователей "Схемы: коррупция в деталях". Журналисты заявили, что за автомобилем следили.

Депутату от "Слуги народа" Гео Леросу подожгли автомобиль. "Свидетели говорят, что хлопок был слышен в квартире 14-го этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", – написал Лерос.