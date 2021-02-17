Засновнику dtp.kiev.ua Владу Антонову підпалили автомобіль

Паліїв було двоє, один з них затриманий.

У Києві невідомі підпалили автомобіль журналіста та засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова (на фото).

Пригода сталася вночі в Шевченківському районі столиці.

Зловмисників було двоє, один із них "зараз у важкому стані" йдеться в повідомленні порталу. Пошуком другого займаються органи МВС.

Власників камер спостереження, встановлених у районі вулиць Павлівської, Артема та Бульварно-Кудрявської, просять переглянути відео, зроблені в період з 02:40 до 02:50 17 лютого. Якщо на них буде щось підозріле, то можна повідомити про це порталу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив надію, що поліція оперативно знайде і притягне до відповідальності зловмисників, які підпалили автомобіль програми "Схеми". Він запевнив, що як президент України захищатиме права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до чинного президента.

17 серпня 2020 року в Броварах підпалили автомобіль знімальної групи програми журналістів-розслідувачів "Схеми: корупція в деталях". Журналісти заявили, що за автомобілем стежили.

Депутату від "Слуги народу" Гео Леросу підпалили автомобіль. "Свідки кажуть, що вибух було чути в квартирі 14-го поверху. Сумнівів вже немає, це був підпал. Хто б це не зробив, я вас знайду, ви рано радієте", — написав Лерос.