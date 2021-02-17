Под Кабмином работники "Укрзализныци" требуют отставки своего директора – Владимира Жмака

По словам протестующих, в настоящее время порядка 30 000 сотрудников госпредприятия находятся на грани увольнения.

В среду, 17 февраля под Кабинет министров пришли сотрудники украинской железной дороги, чтобы выразить свой протест против сокращения числа кадров на "Укрзализныце".

Как передает журналист Telegram-канала "PavlovskyNEWS" с места событий, железнодорожники обвиняют главу "УЗ" Владимира Жмака в бездействии и требуют его отставки.

В частности, протестующие заявляют, что на предприятии сложилась "критическая ситуация" и порядка 30-ти тысяч работников госпредприятия-перевозчика могут быть уволены.

"Не дадим "пожмакать" социальные права работников "Укрзализныци", – цитирует журналист канала лозунг собравшихся. Кроме того, на плакатах у собравшихся можно рассмотреть следующие декларации: "Кабмин, не провоцируй железнодорожников", "Прочь разрушителей железной дороги", "Нет сокращению штата", "Нет рабству на железной дороге", а также баннер со словами: "Требуем отмены безосновательного и неправомерного прекращения действия контрактов с железнодорожниками".

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Так, в числе прочего, трудящиеся "УЗ" жалуются на ничтожное повышение зарплаты, которое никоим образом не скажется на их благосостоянии, а также на блокирование со стороны работодателя попыток вместе с профсоюзом решить их социально-экономические проблемы.

В начале текущего года, Владимир Жмак задекларировал ежемесячную зарплату в размере 625 тысяч гривен, а также уточнил, что указанная з/п значительно "ниже рыночного уровня" для такой должности. Напомним, ранее Жмак сообщал, что изношенность активов его компании "достигает практически 100%".