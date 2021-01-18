Глава правления Укрзализныци считает, что зарплата 625 тысяч - ниже рыночного уровня

По словам Владимира Жмака, такая зарплата у него была 25 лет назад.

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о размере своей зарплаты.

По его словам, он получает 625 тысяч гривен, но он считает, что это — ниже рыночного уровня.

"Такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в Киевстаре, затем в ТНК-ВР и т.п. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как Укрзализныця", — сказал Жмак.

По его словам, зарплата "значительно меньше того уровня, который был у предыдущего руководителя" Евгения Кравцова, так как высокая заработная плата Кравцова "вызвала очень большой общественный резонанс".

Жмак также уточнил, что заработную плату членам наблюдательного совета устанавливает акционер компании — Кабинет министров.

Напомним, ранее председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак сообщил, что изношенность активов компании на сегодня "достигает практически 100%".

А СБУ раскрыла хищения при закупках запчастей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

19 августа, "Укрзализныця" выбрала себе нового руководителя. Наблюдательный совет УЗ практически единогласно проголосовал за кандидатуру Владимира Жмака, который возглавлял набсовет аэропорта "Борисполь".