Голова правління Укрзалізниці вважає, що зарплата 625 тисяч — нижче ринкового рівня

За словами голови правління УЗ, така зарплата у нього була 25 років тому.

Голова управління "Укрзалізниці" Володимир Жмак в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про розмір своєї зарплати.

За його словами, він отримує 625 тисяч гривень, але він вважає, що це — нижче ринкового рівня.

"Така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом в Київстарі, потім в ТНК-ВР і т.п. Вона, я б сказав, нижча від ринкового рівня для такого підприємства, як Укрзалізниця", — сказав Жмак.

За його словами, зарплата "значно менше того рівня, який був у попереднього керівника" Євгена Кравцова, так як висока заробітна плата Кравцова "викликала дуже великий суспільний резонанс".

Жмак також уточнив, що заробітну плату членам наглядової ради встановлює акціонер компанії — Кабінет міністрів.

Нагадаємо, раніше голова управління Укрзалізниці Володимир Жмак повідомив, що зношеність активів компанії на сьогодні "становить майже 100%".

А СБУ розкрила розкрадання при закупівлі запчастин для ремонту пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".

19 серпня, "Укрзалізниця" вибрала собі нового керівника. Наглядова рада УЗ практично одноголосно проголосувала за кандидатуру Володимира Жмака, який очолював наглядову раду аеропорту "Бориспіль".