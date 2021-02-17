Під Кабміном працівники "Укрзалізниці" вимагають відставки свого директора — Володимира Жмака

За словами протестувальників, наразі близько 30 000 співробітників держпідприємства на межі звільнення.

У середу, 17 лютого під Кабінет міністрів прийшли співробітники української залізниці, щоб висловити свій протест проти скорочення числа кадрів на "Укрзалізниці".

Як передає журналіст Telegram-каналу "PavlovskyNEWS" з місця подій, залізничники звинувачують голову "УЗ" Володимира Жмака в бездіяльності і вимагають його відставки.

Зокрема, протестувальники заявляють, що на підприємстві склалася "критична ситуація" і близько 30-ти тисяч працівників держпідприємства-перевізника можуть бути звільнені.

"Не дамо "пожмакати" соціальні права працівників "Укрзалізниці", — цитує журналіст каналу гасло присутніх. Крім того, на плакатах у присутніх можна розглянути такі декларації: "Кабмін, не провокуй залізничників", "Геть руйнівників залізниці", "Ні скороченню штату", "Ні рабству на залізниці", а також банер зі словами: "Вимагаємо скасування безпідставного і неправомірного припинення дії контрактів із залізничниками".

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Так, серед іншого, працівники "УЗ" скаржаться на незначне підвищення зарплати, яке жодним чином не позначиться на їхньому добробуті, а також на блокування з боку роботодавця спроб разом з профспілкою вирішити їхні соціально-економічні проблеми.

На початку поточного року Володимир Жмак задекларував щомісячну зарплату в розмірі 625 тисяч гривень, а також уточнив, що зазначена з/п значно "нижча ринкового рівня" для такої посади. Нагадаємо: раніше Жмак повідомляв, що зношеність активів його компанії "становить майже 100%".