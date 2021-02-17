Приговоренный к 12 годам тюрьмы за "госизмену" харьковский ученый оказался на свободе в России

Мужчину, которого СБУ подозревает в "госизмене", передали РФ в рамках обмена пленными в конце 2019 года. Позже он рассказывал, что в СБУ его "подвергали пыткам".

17 февраля 2021 года пресс-служба СБУ сообщила о том, что Верховный суд подтвердил приговор суда первой инстанции харьковскому ученому, которого ведомство подозревает в организации "агентурной сети российской военной разведки" (статья 111 УК Украины, "государственная измена"). Его осудили на 12 лет лишения свободы.

"Летом 2017 контрразведчики спецслужбы выявили и пресекли деятельность завербованного представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ жителя Харькова, ученого, который собирал информацию о технических разработках в рамках оборонного заказа для ее передачи спецслужбам страны-агрессора", — отметили в СБУ.

В ведомстве отметили, что задержали харьковчанина во время попытки получения неких сведений от сотрудника Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

Сотрудники СБУ установили, что "куратор группы" якобы находился в российском городе Белгород, а лидер группы, харьковский ученый, якобы неоднократно ездил в РФ для "получения заданий".

Во время обысков у ученого дома, по словам силовиков, были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, якобы "предоставленные российскими спецслужбами для передачи разведданных", и 14 носителей информации, в том числе — с грифом "секретно". В СБУ заявили, что, на обнаруженных адресах электронных почт якобы хранились "пароли кодирования данных для связью с разведкой РФ".

"Сотрудники СБ Украины также нашли у одного из членов агентурно-боевой группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий. Правоохранители изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку", — заявили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент продолжается следствие относительно других потенциальных участников "агентурной сети".

По информации издания "Корреспондент", осужденного на 12 лет харьковского ученого зовут Мехти Логунов. На текущий момент ему 86 лет.

В феврале 2020 года он стал гостем эфира российского федерального телеканала "Россия 24" и пропагандистского телеканала Минобороны РФ "Звезда", где его называли "бывшим пленником СБУ", которого "в конце 2019 года освободили в результате обмена пленными". Во время эфиров Логунов рассказывал, в том числе, о том, что в СБУ его якобы "подвергали пыткам".

На странице Логунова в Facebook есть его свежие фотографии, подтверждающие, что на текущий момент он находится на свободе.

[ + – ] Приговоренный к 12 годам тюрьмы за "госизмену" Мехти Логунов находится на свободе Фото: скриншот из Facebook

Напомним, 16 февраля 2021 года СБУ объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям: "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Фокус рассказывал все, что нужно знать об этой истории в отдельном материале.