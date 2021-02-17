Засуджений до 12 років в'язниці за "держзраду" харківський учений опинився на волі в Росії

Чоловіка, якого СБУ підозрює в "державній зраді", передали РФ у рамках обміну полоненими в кінці 2019 року. Пізніше він розповідав, що в СБУ його "піддавали тортурам".

17 лютого 2021 року прес-служба СБУ повідомила про те, що Верховний суд підтвердив вирок суду першої інстанції харківському вченому, якого відомство підозрює в організації "агентурної мережі російської військової розвідки" (стаття 111 КК України, "державна зрада"). Його засудили на 12 років позбавлення волі.

"Влітку 2017 контррозвідники спецслужби виявили та припинили діяльність завербованого представниками ДУ Генштабу Збройних сил РФ жителя Харкова, ученого, який збирав інформацію про технічні розробки в рамках оборонного замовлення для її передачі спецслужбам країни-агресора", — зазначили в СБУ.

У відомстві зазначили, що затримали харківʼянина під час спроби отримання якихось відомостей від співробітника Національного наукового центру "Харківського фізико-технічного інституту".

Співробітники СБУ встановили, що "куратор групи" нібито перебував у російському місті Білгород, а лідер групи, харківський учений, нібито неодноразово їздив до РФ для "отримання завдань".

Під час обшуків у будинку вченого , за словами силовиків, були вилучені компʼютерна техніка, мобільні телефони, нібито "надані російськими спецслужбами для передачі розвідданих", і 14 носіїв інформації, у тому числі — з грифом "секретно". В СБУ заявили, що на виявлених адресах електронних пошт нібито зберігалися "паролі кодування даних для звʼязку з розвідкою РФ".

"Співробітники СБ України також знайшли в одного з членів агентурно-бойової групи координати тайнику із зброєю і боєприпасами для здійснення диверсій. Правоохоронці вилучили зі схованки два гранатомети РПГ-22, чотири гранати Ф-1 і РГД-2 із запалами і тротилову шашку", — заявили в СБУ.

У відомстві підкреслили, що на поточний момент триває слідство щодо інших потенційних учасників "агентурної мережі".

За інформацією видання "Кореспондент", засудженого на 12 років харківського вченого звати Мехті Логунов. На поточний момент йому 86 років.

У лютому 2020 роки він став гостем ефіру російського федерального телеканалу "Росія 24" і пропагандистського телеканалу Міноборони РФ "Зірка", де його називали "колишнім полоненим СБУ", якого "в кінці 2019 року звільнили в результаті обміну полоненими". Під час ефірів Логунов розповідав, у тому числі, про те, що в СБУ його нібито "піддавали тортурам".

На сторінці Логунова у Facebook є його свіжі фотографії, які підтверджують, що на поточний момент він перебуває на волі.

[ + – ] Засуджений до 12 років в'язниці за "держзраду" Мехті Логунов перебуває на волі Фото: скриншот из Facebook

Нагадаємо: 16 лютого 2021 року СБУ оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями : "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Фокус розповідав усе, що потрібно знати про цю історію в окремому матеріалі.