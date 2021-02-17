Радиационный лес в Чернобыле может снова загореться весной, - экологи

После предыдущего пожара деревья в Зоне отчуждения стоят сухими, из-за чего они быстро воспламеняются.

Пожары в Чернобыльском лесу могут повториться весной снова, а их масштабы могут стать еще большими. Об этом сообщают член Ассоциации экологов Валентин Щербина "5 каналу".

По подсчетам Ассоциации, при повторном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения может сгореть более 67 тысяч гектар леса (площадь сравнима с 2 Донецками или 2 Харьковами). Этому будет способствовать прошлый пожар. Сейчас деревья выгорели и стоят "сухостоем", который гораздо легче воспламеняется и горит, чем живые деревья с листвой. Под угрозой находится не только Киев, но и ряд европейских стран, так как радиационный дым и пыль может распространиться за пределы Украины.

Чтобы уменьшить вероятность пожара, нужно разделить чернобыльские леса противопожарными полосами. По словам Щербины, у ГСЧС для этого есть вся необходимая техника. Для создания этих полос, нужно топливо для транспорта и план работы. Благодаря снежному покрову, сейчас эта угроза несколько уменьшилась, но риски при этом остались.

Напомним, в прошлом году Украину охватили массовые лесные пожары. В апреле 2020 горел лес в Чернобыльской зоне, для его тушения привлекали авиацию. Затем в июле начались пожары в Луганской области. А в сентябре — в Донецкой.

Сообщалось, что пожар в Чернобыле мог произойти из-за поджога. Полиция задерживала подозреваемого в пожаре. В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.