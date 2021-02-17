Радіаційний ліс у Чорнобилі може знову спалахнути навесні, — екологи

Після попередньої пожежі дерева в Зоні відчуження стоять сухі, через що вони швидко запалюються.

Пожежі в Чорнобильському лісі можуть повторитися навесні знову, а їхні масштаби можуть стати ще більшими. Про це повідомляє член Асоціації екологів Валентин Щербина "5 каналу".

За підрахунками Асоціації, при повторній пожежі в Чорнобильській зоні відчуження може згоріти понад 67 тисяч гектарів лісу (площа як 2 Донецьки або 2 Харкови). Цьому буде сприяти минула пожежа. Зараз дерева вигоріли і стоять "сухостоєм", який набагато легше запалюється і горить, ніж живі дерева з листям. Під загрозою не тільки Київ, а й ряд європейських країн, оскільки радіаційний дим і пил може поширитися за межі України.

Щоб зменшити ймовірність пожежі, потрібно розділити чорнобильські ліси протипожежними смугами. За словами Щербини, у ДСНС для цього є вся необхідна техніка. Для створення цих смуг потрібно паливо для транспорту і план роботи. Завдяки сніжному покриву, зараз ця загроза дещо зменшилася, але ризики при цьому залишилися.

Нагадаємо: у минулому році Україну охопили масові лісові пожежі. У квітні 2020 горів ліс у Чорнобильській зоні, для його гасіння залучали авіацію. Потім у липні почалися пожежі в Луганській області. А у вересні — у Донецькій.

Повідомлялося, що пожежа в Чорнобилі могла статися через підпал. Поліція затримувала підозрюваного в пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження внаслідок масштабних пожеж згоріли 30% туристичних об'єктів.