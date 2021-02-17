В Украине появился Telegram-бот, которому можно жаловаться на экологические нарушения

Благодаря боту сократится путь от обнаружения экологической проблемы до ее решения.

Государственная экологическая инспекция запустила Telegram-бот, которому можно жаловаться об экологических нарушениях в Украине.

Об этом написал в Facebook глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

"Если вы стали свидетелем вырубки леса, сброса промышленных стоков в реку или обнаружили несанкционированную свалку, можете, не покидая место нарушения, подать обращение через чат бот Save Eco Bot", – отметил он.

Как сообщил Малеваный, жалоба поступит в Госэкоинспекцию, затем ведомство назначит внеплановую проверку, по результатам которой рассчитывают убытки, нарушителям предъявляют штрафы и предоставляют предписания по устранению нарушений. Инициативу запустили активисты Save Dnipro.

По словам Малеваного, новый инструмент Save Eco Bot позволит существенно сократить путь от обнаружения экологической проблемы до ее решения. Ведь обращение об экологических нарушениях начнут обрабатываться практически сразу после их фиксации гражданами.

Кроме этого, в ведомстве разработали техническое задание для электронной системы "Кабинет экологического инспектора". Такое приложение позволит перевести документооборот в цифровой вид и оптимизировать рабочие процессы.

Отметим, ранее в Telegram появился бот с базой данных мобильных номеров пользователей Facebook. А "Укрзализныця" запустила чат-боты по продаже билетов в Telegram и Viber.