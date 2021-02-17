В Україні з'явився Telegram-бот, якому можна скаржитися на екологічні порушення

Завдяки боту скоротиться шлях від виявлення екологічної проблеми до її вирішення.

Державна екологічна інспекція запустила Telegram-бот, якому можна скаржитися про екологічні порушення в Україні.

Про це написав у Facebook голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

"Якщо ви стали свідком вирубки лісу, скидання промислових стоків у річку або виявили несанкціоноване звалище, можете, не залишаючи місце порушення, подати звернення через чат боту Save Eco Bot", — зазначив він.

Як повідомив Мальований, скарга надійде до Держекоінспекції, потім відомство призначить позапланову перевірку, за результатами якої розраховують збитки, порушникам пред'являють штрафи і надають приписи щодо усунення порушень. Ініціативу запустили активісти Save Dnipro.

За словами Мальованого, новий інструмент Save Eco Bot дозволить істотно скоротити шлях від виявлення екологічної проблеми до її вирішення. Адже звернення про екологічні порушення почнуть оброблятися практично відразу після їхньої фіксації громадянами.

Крім цього, у відомстві розробили технічне завдання для електронної системи "Кабінет екологічного інспектора". Такий додаток дозволить перевести документообіг у цифровий вигляд і оптимізувати робочі процеси.

Зазначимо, що раніше в Telegram з'явився бот з базою даних мобільних номерів користувачів Facebook. А "Укрзалізниця" запустила чат-боти з продажу квитків у Telegram і Viber.