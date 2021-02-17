Скандал со стоматологом в Ровно: против женщины открыли 5 дел

Дантист не выходит на связь, а адвокат показаний от имени клиентки не дает.

Полиция открыла 5 уголовных производств в отношении 29-летнего детского дантиста из Ровно, которая била своих несовершеннолетних пациентов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что одно дело возбуждено по части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) и четыре – по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

По данным правоохранителей, всего с заявлениями обратились пятеро родителей, трое из которых – в последнее время.

В частности, 12 февраля в полицию поступило заявление 28-летнего жителя Ровно о том, что во время визита к стоматологу в августе 2020 года врач причинила его дочери телесные повреждения и психологическую травму. Аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего жителя Ровно. Мужчина отметил, что его сын получил телесные повреждения во время приема дантистом летом 2020 года.

Кроме того, на днях с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ровенского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог нанесла телесную травму ее 6-летней дочери.

По данным полиции, в настоящее время стоматолог врачебную деятельность не ведет. Во время первого разговора с правоохранителями она отказалась признать свою вину и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила. Однако на данный момент женщина не выходит на связь, а адвокат показаний от имени клиентки не дает.

Напомним, скандал начался, когда ровненской Facebook-группе "Білі халати" Рівного" появилось сообщение от матери маленькой девочки, которой лечили два зуба и удаляли еще два в стоматологической клинике Only Kids. Женщина опубликовала снимки, на которых видно, что у ребенка распухла губа, появилось нагноение, из-за чего пришлось принимать антибиотики. По словам женщины, врач вины не признает и утверждает, что под воздействием анестезии девочка сама искусала себе губу. Однако хирург, к которому обратилась женщина, считает, что ребенка поранили на приеме. После скандала со стоматологом одной из ровенских клиник, которая била детей, полиция начала расследование.