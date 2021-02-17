Скандал зі стоматологом у Рівному: проти жінки відкрили 5 справ

Дантист не виходить на зв'язок, а адвокат показань від імені клієнтки не дає.

Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень щодо 29-річного дитячого дантиста з Рівного, яка била своїх неповнолітніх пацієнтів.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Зазначається, що одна справа порушена за частиною 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) і чотири — за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

За даними правоохоронців, всього з заявами звернулися п'ятеро батьків, троє з яких — за останній час.

Зокрема, 12 лютого в поліцію надійшла заява 28-річного рівнянина про те, що під час візиту до стоматолога в серпні 2020 року лікар заподіяла його дочці тілесні ушкодження і психологічну травму. Аналогічне звернення надійшло 15 лютого і від іншого 28-річного рівнянина. Чоловік зазначив, що його син отримав тілесні ушкодження під час прийому у дантиста влітку 2020 року.

Крім того, днями з письмовою заявою звернулася 28-річна жителька Рівненського району. Вона повідомила, що півроку тому дитячий стоматолог завдала тілесну травму її 6-річній доньці.

За даними поліції, зараз стоматолог лікарську діяльність не веде. Під час першої розмови з правоохоронцями вона відмовилася визнати свою провину і запевняла, що тілесні ушкодження нікому не завдавала. Однак наразі жінка не виходить на зв'язок, а адвокат показань від імені клієнтки не дає.

Нагадаємо, скандал почався, коли у рівненській Facebook-групі "Білі халати" Рівного" з'явилося повідомлення від матері маленької дівчинки, якій лікували два зуба і видаляли ще два в стоматологічній клініці Only Kids. Жінка опублікувала знімки, на яких видно, що у дитини розпухла губа, з'явилося нагноєння, через що довелося приймати антибіотики. За словами жінки, лікар провини не визнає і стверджує, що під впливом анестезії дівчинка сама покусала собі губу. Однак хірург, до якого звернулася жінка, вважає, що дитину поранили на прийомі. Після скандалу зі стоматологом однієї з рівненських клінік, яка била дітей, поліція почала розслідування.