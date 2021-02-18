В G7 пообещали пересмотр программы МВФ в обмен на реформы в Украине

Министр финансов Марченко пообещал послам G7 реформы Высшего совета правосудия и энергетической политики.

Министр финансов Сергей Марченко на встрече с послами стран "Группы семи" пообещал реформы, необходимые для получения транша от МВФ, в том числе Высшего совета правосудия. Об этом говорится в заявлении "Группы семи".

"Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины…Выполнение этих обязательств, а также положительных планов, о которых мы слышали, по земельной реформе и финансированию перехода к эколого-ориентированной экономике, будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины" — сказано в сообщении.

Отметим, виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы в формате stand-by завершилась безрезультатно. Миссия работала в период с 21 по 23 декабря, а затем с 11 января по 12 февраля. С представителями Украины обсуждался прогресс во внедрении мероприятий и реформ, входящих в программу действий власти в соглашении stand-by.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявляет, что Украина сможет пройти 2021 год и без денег Международного валютного фонда.