У G7 пообіцяли перегляд програми МВФ в обмін на реформи в Україні

Міністр фінансів Марченко пообіцяв послам G7 реформи Вищої ради правосуддя та енергетичної політики.

Міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з послами країн "Групи семи" пообіцяв реформи, необхідні для отримання траншу від МВФ, у тому числі Вищої ради правосуддя. Про це йдеться в заяві "Групи семи".

"Під час зустрічі з міністром фінансів Марченком посли G7 вітали зобов'язання України вжити необхідних заходів, включаючи реформування Вищої ради правосуддя і в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для України... Виконання цих зобов'язань, а також позитивних планів, про які ми чули, про земельну реформу і фінансування переходу до екологоорієнтованої економіки, сприятиме макроекономічній стабільності та розвитку України" - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми у форматі stand-by завершилася безрезультатно. Місія працювала в період з 21 по 23 грудня, а потім з 11 січня по 12 лютого. З представниками України було обговорено прогрес у впровадженні заходів і реформ, що входять у програму дій влади в угоді stand-by.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляє, що Україна зможе пройти 2021 рік і без грошей Міжнародного валютного фонду.