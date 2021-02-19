В декабре уровень смертности в Украине превысил прошлогодний на 42,8%, – Госстат

В целом за 2020 год умерли на 6,1% больше украинцев, чем в 2019 году.

На конец прошлого года численность наличного населения Украины составляла 41 588 354 человек, за год она уменьшилась на 314 тыс. человек. Такие данные приводит Госстат.

Причин сокращения численности населения несколько, но главная – высокая смертность. За прошлый год умерших оказалась почти на 36 тысяч (или на 6,1%) больше. При этом в декабре произошел резкий скачок числа смертей: 67 663 против 47 350, то есть на 42,9% в годовом измерении.

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава и других госорганов, сравнил опубликованные Госстатом Украины данные по смертности за 2020 год и предыдущие пять лет.

В декабре добавочная смертность составила 17 099 человек по сравнению с 2015-2019 годами. Это означает что в декабре каждый день умирало на 552 человека больше чем в среднем за предыдущие 5 лет. Всего за год умерло 616 835 человек, это на 5,6% больше чем в 2015-2019 годах, подсчитал он.

"С учетом того что в Украине постоянно сокращающаяся численность населения будет правильным считать смертность на 1 млн населения. Рост смертности в декабре составил 36,1% по сравнению с 5-летней средней, рост смертности по итогам года составил 7,3%", — написал Истребин.

Также он опубликовал инфографику, согласно которой суточная смертность на 1 млн населения в Украине в декабре 2020 года превысила этот же показатель в Польше, Германии, Великобритании, Франции и Италии.

[ + – ] Суточная смертность на 1 млн населения в Украине и других крупных странах Европы в 2020 году Фото: Евгений Истребин / Facebook

Отметим, ранее Госстат Украины сообщал, что за 11 месяцев 2020 года население Украины сократилось почти на 300 тысяч человек. Научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко, комментируя эту цифры, заявила, что в Украине еще с советских времен короткая продолжительность жизни, а рождаемость упала.