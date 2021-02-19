У грудні рівень смертності в Україні перевищив минулорічний на 42,8%, — Держстат

Загалом за 2020 рік померли на 6,1% більше українців, ніж у 2019 році.

На кінець минулого року чисельність наявного населення України становила 41 588 354 людей, за рік вона зменшилася на 314 тис. осіб. Такі дані наводить Держстат.

Причин скорочення чисельності населення декілька, але головна — висока смертність. За минулий рік померлих виявилося майже на 36 тисяч (або на 6,1%) більше. Водночас у грудні відбувся різкий стрибок кількості смертей 67 663 проти 47 350, тобто на 42,9% у річному вимірі.

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ та інших держорганів, порівняв опубліковані Держстатом України дані зі смертності за 2020 рік і попередні п'ять років.

У грудні додаткова смертність склала 17 099 чоловік порівняно з 2015-2019 роками. Це означає що в грудні кожен день вмирало на 552 людини більше ніж в середньому за попередні 5 років. Всього за рік померло 616 835 осіб, це на 5,6% більше ніж у 2015-2019 роках, підрахував він.

"З урахуванням того що в Україні постійно скорочується чисельність населення буде правильно рахувати смертність на 1 млн населення. Зростання смертності в грудні склала 36,1% порівняно з 5-річною середньою, зростання смертності за підсумками року склала 7,3%", — написав Істребін.

Також він опублікував інфографіку, згідно з якою добова смертність на 1 млн населення в Україні в грудні 2020 року перевищила цей же показник у Польщі, Німеччині, Великобританії, Франції та Італії.

[ + – ] Добова смертність на 1 млн населення в Україні та інших великих країнах Європи в 2020 році Фото: Евгений Истребин / Facebook

Зазначимо, раніше Держстат України повідомляв, що за 11 місяців 2020 року населення України скоротилося майже на 300 тисяч осіб. Наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Лідія Ткаченко, коментуючи ці цифри, заявила, що в Україні ще з радянських часів коротка тривалість життя, а народжуваність впала.