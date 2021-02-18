В Украине смертность на 1 млн населения выше, чем в крупных европейских странах, - блогер

За 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что, по подсчетам блогера, на 5,6% больше, чем в среднем за предыдущие 5 лет.

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава и других госорганов, опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором он сравнил опубликованные Госстатом Украины данные по смертности за 2020 год и предыдущие пять лет.

"В декабре рост смертности составил 33,8%, всего умерло 67 663 человека, добавочная смертность составила 17 099 человек по сравнению с 2015-2019 годами. Это означает, что в декабре умирало на 552 человека больше, чем в среднем за предыдущие 5 лет", — написал Истребин.

Он отметил, что за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что, по его подсчетам, на 5,6% больше, чем в 2015-2019 годах.

"Всего добавочных смертей за год 32 574. Учитывая, что разгул коронавирусной инфекции у нас начался со второй половины года, то логично посчитать добавочные смерти во втором полугодии, они составили 48 259", — написал Истребин.

Также он подчеркнул, что, учитывая постоянно сокращающееся количество населения в Украине, корректнее было бы считать смертность на 1 млн населения.

"Рост смертности в декабре составил 36,1% по сравнению с 5-летней средней, рост смертности по итогам года составил 7,3%. Рождаемость упала на 5% по итогам года", — написал Истребин.

Также он опубликовал инфографику, согласно которой суточная смертность на 1 млн населения в Украине в декабре 2020 года превысила этот же показатель в Польше, Германии, Великобритании, Франции и Италии.

[ + – ] Суточная смертность на 1 млн населения в Украине и других крупных странах Европы в 2020 году Фото: Евгений Истребин / Facebook

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Отметим, ранее Госстат Украины сообщал, что за 11 месяцев 2020 года население Украины сократилось почти на 300 тысяч человек. Научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко, комментируя эту цифры, заявила, что в Украине еще с советских времен короткая продолжительность жизни, а рождаемость упала.