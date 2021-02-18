Минздрав разрабатывает программу реабилитации переболевших коронавирусом

В МОЗ считают, что в Украине сейчас достаточно коек, которое могут быть выделены для целей реабилитации.

Министерство здравоохранения сейчас занимается разработкой программы реабилитации людей, перенесших COVID-19. Об этом рассказала первый заместитель министра Ирина Садовьяк эфире YouTube-канала UNICEF Ukraine.

"По поручению министра создана группа, которая занимается разработками по реабилитации больных, перенесших COVID-19", – сказала она.

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Замминистра отметила, что поддержка пациентов в COVID-19 на уровне первичного звена во многом зависит от управленческих решений, которые принимаются на местах.

"Я видела в регионах, что кислородные концентраторы дают домой пациентам. Когда я спросила, за какие средства их закупили, то мне ответили, что у них были пакеты паллиативной помощи, и за эти средства они покупали эти концентраторы. Сейчас мы понимаем, что это необходимо для тех, кто переболел COVID-19", – сказала Садовьяк.

Она также заверила, что в стране сейчас абсолютно достаточно коек, которые могут быть перепрофилированы под задачи реабилитации: "Нужно просто приложить усилия, чтобы сосредоточиться на этой помощи".

Напомним, о том, что в Министерстве здравоохранения начали формирование рабочей группы, которая будет разрабатывать программы реабилитации людей, переболевших COVID-19, в январе сказала врач-инфекционист и внештатный советник Минздрава Ольга Голубовская. В рабочую группу войдут иммунологи, кардиологи, невропатологи, психиатры и другие специалисты.

После выздоровления от коронавируса многие пациенты страдают от тяжелых осложнений. Это явление получило название "постковидный синдром". Психические расстройства, апатия и суицидальные мысли – одни из таких осложнений.

Глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт считает, что поддержка психического здоровья должна быть интегрирована в национальные протоколы ответа на COVID-19. Необходимо создание служб психического здоровья, которые будут продолжать работать и в дальнейшем: инклюзивных, основанных на потребностях общины и доступных по цене. По его словам, ВОЗ совместно с Центром общественного здоровья Минздрава разработали учебный пакет для медицинских работников по аспектам психического здоровья во время пандемии COVID-19.

Для Украины постковидный синдром — явление новое, поскольку массовая заболеваемость коронавирусом началась с сентября. Однако в странах, которые столкнулись с первой волной эпидемии прошлой весной, еще с той поры фиксируют и анализируют случаи синдрома. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний в апреле и июне провел исследования, выяснив, что в среднем 30% легко переболевших COVID-19 в течение двух-трех недель после болезни не возвращаются к той норме здо­ровья, которая была у них до ин­фекции. Процент людей с постковидным синдромом варьирует в зависимости от возрастной группы: чем старше человек, чем больше у него проблем со здоровьем — например, хронических заболеваний, тем выше риск постковидной симптоматики. Если среди людей возрастом ­18–36 лет синдром зарегистрировали в 26% случаев, то в группе 35–49-летних этот показатель повысился до 32%, а в группе старше 50 — до 47%.