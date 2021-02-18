МОЗ розробляє програму реабілітації для тих, хто перехворів коронавірусом

У МОЗ вважають, що в Україні зараз досить ліжок, яке можуть виділити для цілей реабілітації.

Міністерство охорони здоров'я зараз займається розробкою програми реабілітації людей, що перенесли COVID-19. Про це розповіла перший заступник міністра Ірина Садов'як в ефірі YouTube-каналу UNICEF Ukraine.

"За дорученням міністра створена група, яка займається розробками щодо реабілітації хворих, які перенесли COVID-19", — сказала вона.

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Заступник міністра зазначила, що підтримка пацієнтів з COVID-19 на рівні первинної ланки багато у чому залежить від управлінських рішень, які приймаються на місцях.

"Я бачила в регіонах, що кисневі концентратори дають додому пацієнтам. Коли я запитала, за які кошти їх закупили, то мені відповіли, що у них були пакети паліативної допомоги, і за ці кошти вони купували концентратори. Зараз ми розуміємо, що це необхідно для тих, хто перехворів COVID-19", — сказала Садов'як.

Вона також запевнила, що в країні зараз абсолютно достатньо ліжок, які можуть бути перепрофільовані під завдання реабілітації: "Потрібно просто прикласти зусилля, щоб зосередитися на цій допомозі".

Нагадаємо, про те, що в Міністерстві охорони здоров'я почали формування робочої групи, яка розроблятиме програми реабілітації людей, що перехворіли COVID-19, в січні сказала лікар-інфекціоніст і позаштатний радник МОЗ Ольга Голубовська. До робочої групи увійдуть імунологи, кардіологи, невропатологи, психіатри та інші фахівці.

Після одужання від коронавірусу багато пацієнтів страждають від важких ускладнень. Це явище отримало назву "постковідний синдром". Психічні розлади, апатія та суїцидальні думки — одні з таких ускладнень.

Голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт вважає, що підтримка психічного здоров'я повинна бути інтегрована в національні протоколи відповіді на COVID-19. Необхідне створення служб психічного здоров'я, які продовжуватимуть працювати і надалі: інклюзивних, заснованих на потребах громади і доступних за ціною. За його словами, ВООЗ спільно з Центром громадського здоров'я МОЗ розробили навчальний пакет для медичних працівників щодо аспектів психічного здоров'я під час пандемії COVID-19.

Для України постковідний синдром — явище нове, оскільки масова захворюваність коронавірусом почалася з вересня. Однак в країнах, які зіткнулися з першою хвилею епідемії минулої весни, ще з того часу фіксують і аналізують випадки синдрому. Американський Центр з контролю і профілактики захворювань у квітні та червні провів дослідження, з'ясувавши, що в середньому 30%, які легко перехворіли COVID-19, протягом двох-трьох тижнів після хвороби не повертаються до тієї нормі здоров'я, яка була у них до інфекції. Відсоток людей з постковідним синдромом варіює залежно від вікової групи: чим старша людина, чим більше у нього проблем зі здоров'ям — наприклад, хронічних захворювань, тим вищий ризик постковідної симптоматики. Якщо серед людей віком 18-36 років синдром зареєстрували у 26% випадків, то в групі 35-49-річних цей показник підвищився до 32%, а в групі старше 50 — до 47%.