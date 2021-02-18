UNICEF обещает вакцину Pfizer для Украины в начале марта

В ведомстве сообщили, что сейчас ведутся переговоры по документации.

Руководитель программ по здравоохранению UNICEF Ukraine Андрей Славуцкий сообщил, что Вакцина от COVID американской компании Pfizer может приехать в Украину в начале марта.

"Сейчас ведутся переговоры с документации, один документ, на который Украина еще ждет. Но, по предварительной информации, вакцина Pfizer приедет в конце февраля или в начале марта", — сказал он.

Славуцкий рассказал, как будет происходить поставки вакцины в регионы.

"Вакцину в Украине от производителя поставлять ЮНИСЕФ. В Борисполе в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания, мощности которой позволяют принять то количество вакцины, которую поставят. Далее эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего будут поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. в каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно получать дневную количество доз — 96 или 102 (16 или 17 флаконов) ", — отметил он.

Отметим, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов обещал, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует с 15 февраля. Однако этого так и не произошло, и 17 февраля нардеп Ирина Верещук заявила, что на заседании фракции "слуги" решили, что Степанов должен будет понести персональную ответственность и отправиться в отставку, если до конца февраля в Украине не начнется вакцинация населения от коронавируса.

В тот же день, 17 февраля, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Минздрав не вложился в сроки, которые были оговорены касательно вакцинации. Парламентарий пригрозил, что если вакцинация в Украине не начнется до конца недели, то Степанова отправят в отставку.

16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться на следующей неделе.