UNICEF обіцяє вакцину Pfizer для України на початку березня

У відомстві повідомили, що зараз ведуться переговори щодо документації.

Керівник програм з охорони здоров'я UNICEF Ukraine Андрій Славуцький повідомив, що Вакцина від COVID американської компанії Pfizer може приїхати в Україну на початку березня.

"Зараз ведуться переговори з документації, один документ, на який Україна ще чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer приїде в кінці лютого або на початку березня", — сказав він.

Славуцький розповів, як відбуватимуться поставки вакцини в регіони.

"Вакцину в Україну від виробника поставлятиме ЮНІСЕФ. У Борисполі в будь-який час доби вакцину зможе забрати логістична компанія, потужності якої дозволяють прийняти ту кількість вакцини, яку поставлять. Далі ці вакцини переміщатимуться на центральний склад компанії, після чого поставлятимуться в регіони у лотках з сухим льодом. У кожному лотку буде 195 флаконів, в одному флаконі по шість доз вакцини. Мобільна бригада щодня отримуватиме денну кількість доз — 96 або 102 (16 або 17 флаконів)", — зазначив він.

Зазначимо, раніше голова МОЗ України Максим Степанов обіцяв, що вакцинація від коронавірусу в Україні стартує з 15 лютого. Однак цього так і не відбулося, і 17 лютого нардеп Ірина Верещук заявила, що на засіданні фракції "слуги" вирішили, що Степанов повинен понести персональну відповідальність і відправитися у відставку, якщо до кінця лютого в Україні не почнеться вакцинація населення від коронавірусу.

Того ж дня, 17 лютого, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Міністерство охорони здоров'я не вклався в терміни, які були обумовлені щодо вакцинації. Парламентарій пригрозив, що якщо вакцинація в Україні не почнеться до кінця тижня, то Степанова відправлять у відставку.

16 лютого голова МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може початися наступного тижня.