Мужчина с ножом атаковал Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге, – СМИ

Нападавшего якобы задержали полицейские, но он успел ударить охранника. Последнего госпитализировали медики.

В Санкт-Петербурге мужчина ударил ножом охранника в Генеральном консульстве Украины. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил журналист Игорь Соловей на своем канале в Telegram.

В то же время издание "Фонтанка.ру" пишет, что после нападения на охранника визитер остался ждать полицию. Инцидент произошел около полудня. Когда охранник сообщил мужчине, что день не приемный, тот вытащил нож и ударил им сотрудника консульства.

"Всё это, по предварительной информации, визитёр проделал молча", – говорится в материале.

По предварительной информации, охраннику 31 год, его увезли в Мариинскую больницу. Врачи не беспокоятся за его жизнь и оценивают ранение как легкое.

Что касается нападавшего, то копы отвезли его в 76-й отдел полиции. Как выяснилось, речь идет о 34-летнем жителе Санкт-Петербурга, который живет на Васильевском острове с матерью (родом из Ростовской области), отцом (уроженцем Украины), а также братом и сестрой.

Издание отмечает, что в самом консульстве комментировать ситуацию отказались, однако подтвердили, что на территории дипломатического представительства работают сотрудники полиции.

В свою очередь, "РБК" со ссылкой на пресс-службу регионального "главка" МВД сообщает, что около полудня в расположенное по улице Бонч-Бруевича учреждение зашел мужчина, который по неустановленной причине нанес ножевое ранение работнику консульства.

"У здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали «скорую» помощь», — цитирует издание пресс-службу.

Как сообщалось ранее, в Харькове обстреляли консульство Азербайджана, дипломаты обвинили армян.

Напомним также, что 15 февраля умер посол Украины в Китае Сергей Камышев.