Чоловік із ножем атакував Генконсульство України в Санкт-Петербурзі, — ЗМІ

Нападника нібито затримали поліцейські, але він встиг вдарити охоронця. Останнього госпіталізували медики.

У Санкт-Петербурзі чоловік вдарив ножем охоронця в Генеральному консульстві України. Про це в п'ятницю, 19 лютого, повідомив журналіст Ігор Соловей на своєму каналі в Telegram.

У той же час видання "Фонтанка.ру" пише, що після нападу на охоронця візитер залишився чекати поліцію. Інцидент стався майже о полудні. Коли охоронець повідомив чоловікові, що день не прийомний, той витягнув ніж і вдарив ним співробітника консульства.

"Все це, за попередньою інформацією, візитер здійснив мовчки", — йдеться в матеріалі.

За попередньою інформацією, охоронцю 31 рік, його відвезли в Маріїнську лікарню. Лікарі не переживають за його життя та оцінюють поранення як легке.

Що стосується нападника, то копи відвезли його в 76-й відділ поліції. Як з'ясувалося, йдеться про 34-річного жителя Санкт-Петербурга, який живе на Василівському острові з матір'ю (родом із Ростовської області), батьком (уродженцем України), а також братом і сестрою.

Видання зазначає, що власне консульство коментувати ситуацію відмовилося, однак підтвердило, що на території дипломатичного представництва працюють співробітники поліції.

Зі свого боку, "РБК" із посиланням на прес-службу регіонального "главкп" МВС повідомляє, що майже о полудні в розташовану на вулиці Бонч-Бруєвича установу зайшов чоловік, який з невстановленої причини завдав ножове поранення працівникові консульства.

"У будівлі знаходився наряд поліції, який оперативно відреагував на подію: зловмисник був знешкоджений та доставлений у відділок поліції для розгляду. Потерпілому поліцейські негайно викликали швидку» допомогу", — цитує видання прес-службу.

Як повідомлялося раніше, у Харкові обстріляли консульство Азербайджану, дипломати звинуватили вірмен.

Нагадаємо також, що 15 лютого помер посол України в Китаї Сергій Камишев.