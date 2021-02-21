Статистика коронавируса в Украине на 21 февраля: на западе страны больше всего новых случаев

За сутки в Украине выявлено почти 4,5 тысячи новых случаев болезни.

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 4489 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 429 детей и 233 медработника. Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов на странице в Фейсбуке.

Также за прошедшие сутки были госпитализированы 2 445 человек, умерли – 58, а выздоровели – 1557 человек. За день было проведено 27 188 тестирований на коронавирус, среди которых 19 616 – методом ПЦР, 4697 – методом ИФА, а также 28752 – экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии коронавирусной болезни в Украине заразилось 1 304 456 человек, выздоровели — 1 144 516 человек, умерли — 25 103 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки было зафиксировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320) и Закарпатской (281) областях Украины.

Количество заболевших за сутки в регионах:

г. Киев — 200 случаев;

Винницкая область — 482 случая;

Волынская область — 96 случаев;

Днепропетровская область — 223 случаев;

Донецкая область — 92 случая;

Житомирская область — 365 случаев;

Закарпатская область — 281 случая;

Запорожская область — 34 случая;

Ивано-Франковская область — 618 случаев;

Киевская область — 243 случаев;

Кировоградская область — 15 случаев;

Луганская область — 20 случаев;

Львовская область — 243 случая;

Николаевская область — 147 случая;

Одесская область — 133 случая;

Полтавская область — 49 случаев;

Ровенская область — 91 случая;

Сумская область — 134 случая;

Тернопольская область — 162 случая;

Харьковская область — 197 случаев;

Херсонская область — 42 случая;

Хмельницкая область — 171 случаев;

Черкасская область — 54 случая;

Черновицкая область — 320 случаев;

Черниговская область — 77 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, а также города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 19 февраля, среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 36,69% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 413. Тогда было проведено 26 095 ПЦР-тестов.

Ранее Виктор Ляшко назвал 7 областей, в которые вакцину отправят в первую очередь. По словам Ирины Верещук, если до конца февраля в Украине не начнется вакцинация населения от коронавируса, то Степанова могут отправить в отставку.