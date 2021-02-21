Статистика коронавірусу в Україні на 21 лютого: на заході країни найбільше нових випадків

За добу в Україні виявлено майже 4,5 тисячі нових випадків хвороби.

За минулу добу в Україні було зафіксовано 4489 нових випадків коронавіруса. Серед захворілих 429 дітей і 233 медпрацівника. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці в Фейсбуці.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 445 осіб, померло — 58, а одужали — 1557 людей. За день було проведено 27 188 тестувань на коронавірус, серед яких 19 616 — методом ПЛР, 4697 — методом ІФА, а також 28752 — експрес-тестів на антиген.

За весь час пандемії коронавірусної хвороби в Україні заразилося 1 304 456 осіб, видужали посилання — 1 144 516 осіб, померли — 25 103 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу було зафіксовано в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320) та Закарпатської (281) областях України.

Кількість хворих за добу в регіонах:

м Київ — 200 випадків;

Вінницька область — 482 випадки;

Волинська область — 96 випадків;

Дніпропетровська область — 223 випадків;

Донецька область — 92 випадки;

Житомирська область — 365 випадків;

Закарпатська область — 281 випадка;

Запорізька область — 34 випадки;

Івано-Франківська область — 618 випадків;

Київська область — 243 випадків;

Кіровоградська область — 15 випадків;

Луганська область — 20 випадків;

Львівська область — 243 випадки;

Миколаївська область — 147 випадки;

Одеська область — 133 випадки;

Полтавська область — 49 випадків;

Рівненська область — 91 випадки;

Сумська область — 134 випадки;

Тернопільська область — 162 випадки;

Харківська область — 197 випадків;

Херсонська область — 42 випадки;

Хмельницька область — 171 випадків;

Черкаська область — 54 випадки;

Чернівецька область — 320 випадків;

Чернігівська область — 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, а також міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, станом на 19 лютого, серед ПЛР-тестів, проведених в лабораторіях України, 36,69% виявилися позитивними. Кількість залишків (непротестованих зразків) — 413. Тоді було проведено 26 095 ПЛР-тестів.

Раніше Віктор Ляшко назвав 7 областей, в які вакцину відправлять в першу чергу. За словами Ірини Верещук, якщо до кінця лютого в Україні не почнеться вакцинація населення від коронавируса, то Степанова можуть відправити у відставку.