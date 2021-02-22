В Украине прививки COVID-19 сделают всем желающим бесплатно, – Ляшко

Что касается продажи вакцин, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.

В Украине прививки от коронавируса за государственный счет получат все желающие.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом сообщает "Укринформ".

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, – вакцинируется", – сказал Ляшко.

По его словам, из-за ограниченного доступа к вакцине на рынке и невозможности привить всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" вакцинации. Она дает приоритет вакцинации группам риска и работникам "критических для государства" структур.

По прогнозам Ляшко, что касается продажи вакцины в Украине, то это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.

Ранее Ляшко заявил, что Украина готова к прибытию вакцин любого типа и в любом количестве, поскольку вся внутриобластная логистика уже согласована. В первый день по прибытии вакцины в Украину ее 11 машинами развезут в семь областей: Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую, а также доставят в Киев. Остальные регионы получат препараты на следующий день.

Недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов показал погрузку первой партии вакцины от коронавирусной болезни в Индии. По словам министра, вакцина доберется в Украину "на днях".