В Україні щеплення COVID-19 зроблять всім охочим безкоштовно, — Ляшко

Що стосується продажу вакцин, то, за прогнозами Ляшка, це може бути не раніше другого півріччя 2021 року.

В Україні щеплення від коронавірусу за державний рахунок отримають всі охочі.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я — головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Усі, хто захоче вакцинуватися, — вакцинується", — сказав Ляшко.

За його словами, через обмежений доступ до вакцини на ринку та неможливість прищепити всіх одночасно уряд розробив "дорожню карту" вакцинації. Вона дає пріоритет вакцинації груп ризику та працівникам "критичних для держави" структур.

За прогнозами Ляшка, що стосується продажу вакцини в Україні, то це може бути не раніше другого півріччя 2021 року.

Раніше Ляшко заявив, що Україна готова до прибуття вакцин будь-якого типу і в будь-якій кількості, оскільки вся внутрішньообласна логістика вже узгоджена. У перший день після прибуття вакцини в Україну її 11 машинами розвезуть в сім областей: Київську, Житомирську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку, а також доставлять до Києва. Решта регіонів отримають препарати наступного дня.

Нещодавно міністр охорони здоров'я України Максим Степанов показав навантаження першої партії вакцини від коронавірусної хвороби в Індії. За словами міністра, вакцина дістанеться України "днями".