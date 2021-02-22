В Украине никогда не существовало специального Фонда борьбы с COVID-19, - Зеленский

Многие украинцы неправильно поняли название и предназначение экономического проекта, заявил президент.

Президент Владимир Зеленский признался, что в Украине не было специального Фонда борьбы с COVID-19. Он ответил на критику и объяснил ситуацию на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", который состоялся 22 февраля.

По словам президента, из-за коронавируса Украине пришлось урезать расходы и сократить большое количество проектов, включая социальные. В бюджете просто не оказалось денег на поддержку ключевых сфер, как это делали в странах Европы. В итоге правительство выделило ряд программ, из которых решили брать деньги только в крайних случаях.

"Не существовал отдельный фонд – его не было. Ковидный фонд – это были все программы, которые мы объединяли и поставили рамки "нельзя брать оттуда деньги", – сказал президент и добавил, что деньги оттуда выделялись только на самое приоритетное", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что со временем пришлось постепенно открывать важные программы и расставлять приоритеты, среди первоочередных проектов оказалось "Большое строительство", которое обеспечивает украинцам около 190 тысяч рабочих мест. Поэтому на него и выделяли деньги из так называемого "Фонда борьбы с COVID-19".

Ранее Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина рассчитывает получить новый транш от МВФ до конца 2021 года, однако уже подготовила план на случае окончательного отказа. Президент сообщил о серьезных разногласиях с Международным валютным фондом по поводу Конституционного суда и Высшего совета правосудия, политики подготовили много поправок в соответствующий законопроект.

На форуме Владимир Зеленский также анонсировал запуск пригородных железнодорожных электричек. Как заявил гарант, правительство уже разрабатывает концепцию и ведут переговоры с потенциальными партнерами.

"Сейчас мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков, Днепр", — отметил он.