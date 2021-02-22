Уверен в получении денег от МВФ в 2021 году, – Зеленский

Президент заявил о разногласиях с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и КС.

Украина рассчитывает на деньги МВФ и уверена в их получении в 2021 году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура".

"Мы рассчитываем на эти деньги", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что имеет запасной план на случай отказа МВФ в транше.

"Я уверен в этом, (что Украина получит транш МВФ до конца года, – ред.). У нас в целом нет такого вопроса "если нет". Если нет – у нас всегда есть "план Б, план В", – отметил президент.

При этом, Зеленский заявил о ряде разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и Конституционного суда.

"С некоторым вещами мы соглашаемся, а с некоторыми – нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины", – сказал Зеленский.

"Есть много правок в законы о ВСП, Конституционного суда. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", – пояснил президент.

Отметим, виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы в формате stand-by завершилась безрезультатно. Миссия работала в период с 21 по 23 декабря, а затем с 11 января по 12 февраля. С представителями Украины обсуждался прогресс во внедрении мероприятий и реформ, входящих в программу действий власти в соглашении stand-by.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявляет, что Украина сможет пройти 2021 год и без денег Международного валютного фонда.

Министр финансов Сергей Марченко на встрече с послами стран "Группы семи" пообещал реформы, необходимые для получения транша от МВФ, в том числе Высшего совета правосудия.