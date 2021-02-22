Впевнений в отриманні грошей від МВФ у 2021 році, — Зеленський

Президент заявив про розбіжності з МВФ з питання Вищої ради правосуддя і КС.

Україна розраховує на гроші МВФ і впевнена в їх отриманні в 2021 році.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура".

"Ми розраховуємо на ці гроші", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що має запасний план на випадок відмови МВФ у транші.

"Я впевнений в цьому, (що Україна отримає транш МВФ до кінця року, — ред.). У нас в цілому немає такого питання "якщо ні". Якщо ні — у нас завжди є "план Б, план В", — зазначив президент.

При цьому, Зеленський заявив про низку розбіжностей з МВФ щодо питання Вищої ради правосуддя і Конституційного суду.

"З деякими речами ми погоджуємося, а з деякими — ні. Як гарант держави я захищаю незалежність України", — сказав Зеленський.

"Є багато правок до законів про ВСП, Конституційнмй суд. Ми з вами повинні збудувати законопроект, який потім КС визнає конституційним. А ми розуміємо, що деякі речі можуть бути неконституційними", — пояснив президент.

Зазначимо, віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми в форматі stand-by завершилася безрезультатно. Місія працювала в період з 21 по 23 грудня, а потім з 11 січня по 12 лютого. З представниками України був обговорений прогрес у впровадженні заходів і реформ, що входять в програму дій влади в угоді stand-by.

Глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляє, що Україна зможе пройти 2021 рік і без грошей Міжнародного валютного фонду.

Міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з послами країн "Групи семи" пообіцяв реформи, необхідні для отримання траншу від МВФ, зокрема Вищої ради правосуддя.