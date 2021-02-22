В Україні ніколи не існувало спеціального Фонду боротьби з COVID-19, — Зеленський

Багато українців неправильно зрозуміли назву та призначення економічного проекту, заявив президент.

Президент Володимир Зеленський зізнався, що в Україні не було спеціального Фонду боротьби з COVID-19. Він відповів на критику і пояснив ситуацію на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура", який відбувся 22 лютого.

За словами президента, через коронавірус Україні довелося урізати витрати і скоротити велику кількість проектів, враховуючи соціальні. У бюджеті просто не виявилося грошей на підтримку ключових сфер, як це робили в країнах Європи. Зрештою уряд виділив низку програм, з яких вирішили брати гроші тільки в крайніх випадках.

"Не існував окремий фонд — його не було. Ковідний фонд — це були всі програми, які ми об'єднували та поставили рамки "не можна брати звідти гроші", — сказав президент і додав, що гроші звідти виділялися тільки на найпріоритетніше", — підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що з часом довелося поступово відкривати важливі програми і розставляти пріоритети, серед першочергових проектів виявилося "Велике будівництво", яке забезпечує українцям майже 190 тисяч робочих місць. Тому на нього й виділяли гроші з так званого "Фонду боротьби з COVID-19".

Раніше Володимир Зеленський розповів про те, що Україна розраховує отримати новий транш від МВФ до кінця 2021 року, проте вже підготувала план у разі остаточної відмови. Президент повідомив про серйозні розбіжності з Міжнародним валютним фондом з приводу Конституційного суду та Вищої ради правосуддя, політики підготували багато поправок до відповідного законопроекту.

На форумі Володимир Зеленський також анонсував запуск приміських залізничних електричок. Як заявив гарант, уряд вже розробляє концепцію і веде переговори з потенційними партнерами.

"Зараз ми готуємо проект "Сіті-експрес". Це інший, якісний рівень приміського сполучення. Перший етап враховує Київ, Харків, Дніпро", — зазначив він.