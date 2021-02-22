Малюська: в колониях могут установить "глушилки" мобильной связи

Министр юстиции рассказал, как намерен бороться с "телефонным мошенничеством" в колониях.

В украинских колониях могут установить "глушилки" мобильной связи, чтобы бороться там с "телефонным мошенничеством".

Об этом сообщил в интервью "24 каналу" министр юстиции Денис Малюська, комментируя "телефонное мошенничество" в колониях, когда заключенные выманивают у доверчивых украинцев деньги.

"Есть индивидуальные или группы мошенников. У нас есть видение, как это сделать, но это требует денег. История простая – нужно поставить "глушилки" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией", – сказал Малюська.

По его словам, такую инициативу реализуют, когда будут получены средства от продажи старых тюрем.

Министр утверждает, что в колониях Украины телефонное мошенничество "сейчас не процветает".

"Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который вне тюрем, по крайней мере, мне кажется, что нет", – объяснил Малюська.

Отметим, недавно на продажу выставили Ирпенский исправительный центр №132, который находится в поселке Коцюбинское Киевской области. Стартовая цена выставленного на аукцион участка – чуть более 220 миллионов гривен.

Ранее среди достижений "тюремной реформы" министр назвал появление платных камер в СИЗО с улучшенными условиями содержания, ремонт 25 бесплатных камер, а также уменьшение количества тюрем.