Малюська: у колоніях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку

Міністр юстиції розповів, як має намір боротися з "телефонним шахрайством" у колоніях.

В українських колоніях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, щоб боротися там із "телефонним шахрайством".

Про це повідомив в інтерв'ю "24 каналу" міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи "телефонне шахрайство" в колоніях, коли ув'язнені виманюють у довірливих українців гроші.

"Є індивідуальні або групи шахраїв. У нас є бачення, як це зробити, але це вимагає грошей. Історія проста — потрібно поставити "глушилки" мобільного зв'язку над установами виконання покарань та дозволити користуватися тільки фіксованим зв'язком, запис розмов якої здійснюється адміністрацією", — сказав Малюська.

За його словами, таку ініціативу реалізують, коли будуть отримані кошти від продажу старих в'язниць.

Міністр стверджує, що в колоніях України телефонне шахрайство "зараз не процвітає".

"Якщо подивитися на статистику закриття call-центрів, які займалися шахрайством, то це ті, які не працювали в тюрмах. У в'язницях такого системного бізнесу на call-центрах, що поза в'язниць, принаймні, мені здається, немає", — пояснив Малюська.

Зазначимо, нещодавно на продаж виставили Ірпінський виправний центр №132, який знаходиться в селищі Коцюбинське Київської області. Стартова ціна виставленої на аукціон ділянки — трохи більше 220 мільйонів гривень.

Раніше серед досягнень "тюремної реформи" міністр назвав появу платних камер у СІЗО з поліпшеними умовами утримання, ремонт 25 безкоштовних камер, а також зменшення кількості в'язниць.