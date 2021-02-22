Украинские десантники проведут учения возле Крыма симметрично с РФ

Военнослужащие будут отрабатывать уничтожение вражеского десанта с воздуха и кораблей.

Командующий Операции объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в украинские десантники в марте проведут учения вблизи оккупированного Крыма. Учения будут проходить на фоне маневров российских военных, которые запланированы на полуострове тоже на март.

Об этом сообщает Укринформ.

Украинские военнослужащие будут отрабатывать уничтожение вражеского десанта с воздуха на разных высотах и ​​участках местности, а также отражение высадки вражеских войск с кораблей. В учениях будет участвовать группа войск, которая удерживает позиции на южном направлении.

"В Командовании объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которого удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего, подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья", – сказал Наев.

Командующий ООС отметил, что военные значительно улучшили систему видеонаблюдения за Крымом, а саперные подразделения научились эффективно противостоять высадкам с моря, в том числе за счет минирования.

"Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территории АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и наземных, на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта ", – подчеркнул Наев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1131-IX, которым ВРУ одобрила допуск подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. В 2021 году в Украине проведут 8 многонациональных военных учений.

Недавно Украина завершила подготовку к украинского-американским командно-штабным учениям с привлечением войск "Rapid Trident – 2021" ("Быстрый Тризуб – 2021"). В связи с карантинными мерами совместное планирование грядущих учений проводилась, в том числе, в режиме видеоконференции.