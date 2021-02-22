Українські десантники проведуть навчання біля Криму симетрично з РФ

Військовослужбовці відпрацьовуватимуть знищення ворожого десанту з повітря та кораблів.

Командувач Операції об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські десантники в березні проведуть навчання поблизу окупованого Криму. Навчання проходитимуть на тлі маневрів російських військових, які заплановані на півострові теж на березень.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українські військовослужбовці відпрацьовуватимуть знищення ворожого десанту з повітря на різних висотах та ділянках місцевості, а також відображення висадки ворожих військ з кораблів. У навчаннях братиме участь група військ, яка утримує позиції на південному напрямку.

"У Командуванні об'єднаних сил ЗС України для угруповання військ, підрозділи якого утримують позиції на південному напрямку, щомісяця, і в березні зокрема, запланований комплекс заходів бойової підготовки. Перш за все, підрозділи повинні вдосконалити здатність своєчасно і адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя", — сказав Наєв.

Командувач ООС зазначив, що військові значно поліпшили систему відеоспостереження за Кримом, а саперні підрозділи навчилися ефективно протистояти висадкам з моря, зокрема за рахунок мінування.

"Крім того, нами проведено значний обсяг робіт щодо поліпшення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією АР Крим. Постійне тренування інженерно-саперних підрозділів і рухливих загонів загороджень, як морських, так і наземних, на певних рубежах мінування гарантують своєчасне виконання завдань щодо позбавлення можливості висадки морського десанту", — підкреслив Наєв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №1131-IX, яким ВРУ схвалила допуск підрозділів збройних сил інших країн на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях. У 2021 році в Україні проведуть 8 багатонаціональних військових навчань.

Нещодавно Україна завершила підготовку до українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ "Rapid Trident — 2021" ("Швидкий Тризуб — 2021"). У зв'язку з карантинними заходами спільне планування майбутніх навчань проводилося зокрема в режимі відеоконференції.